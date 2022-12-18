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Грубая ошибка Панарина привела к голу в ворота «Рейнджерс». Видео

Грубая ошибка Панарина привела к голу в ворота «Рейнджерс». Видео
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В эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче — 3:2 вв пользу «Рейнджерс».

Российский нападающий Артемий Панарин отметился в этом матче не только голом и голевой передачей, но и грубой ошибкой, которая привела к взятию ворот Ярослава Галака — после неудачной атаки «Рейнджерс» шайба у борта досталась Панарину, однако он ошибся в передаче и подарил Скотту Лотону выход один на один, который канадец уверенно реализовал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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