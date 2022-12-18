«Рейнджерс» без Шестёркина оказался сильнее «Филадельфии», у Панарина гол и ассист
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Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 6:3.
В составе победителей по голу сумели забить К'Андре Миллер, Баркли Гудроу, Джимми Веси, Джейкоб Труба, Райан Линдгрен и Артемий Панарин. На счету 31-летнего россиянина также ассист. Форвард Виталий Кравцов очков не набрал, вратарь Игорь Шестёркин не принимал участие в поединке.
У «Флайерз» шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Скотт Лотон и Морган Фрост. Защитник Иван Проворов не сумел отличиться какими-либо результативными действиями.
НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 ван Римсдайк (Типпетт) – 07:11 (5x5) 1:1 Панарин (Гудроу, Зибанеджад) – 16:58 (5x5) 1:2 Миллер – 29:09 (5x5) 1:3 Гудроу (Зибанеджад, Панарин) – 32:14 (5x5) 2:3 Лотон – 37:56 (4x5) 2:4 Веси (Трочек) – 46:22 (5x5) 3:4 Фрост (Санхайм, Йорк) – 47:53 (5x5) 3:5 Труба (Миллер) – 57:52 (en) 3:6 Линдгрен – 59:12 (en)
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