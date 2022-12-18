«Рейнджерс» без Шестёркина оказался сильнее «Филадельфии», у Панарина гол и ассист

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 6:3.



В составе победителей по голу сумели забить К'Андре Миллер, Баркли Гудроу, Джимми Веси, Джейкоб Труба, Райан Линдгрен и Артемий Панарин. На счету 31-летнего россиянина также ассист. Форвард Виталий Кравцов очков не набрал, вратарь Игорь Шестёркин не принимал участие в поединке.



У «Флайерз» шайбами отметились Джеймс ван Римсдайк, Скотт Лотон и Морган Фрост. Защитник Иван Проворов не сумел отличиться какими-либо результативными действиями.