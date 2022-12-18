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Игрок «Торонто» применил грязный приём против Овечкина. Видео

Игрок «Торонто» применил грязный приём против Овечкина. Видео
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой хозяев льда – 5:2.

По ходу третьего периода произошёл эпизод, в котором нападающий «Торонто» Александр Керфут применил грязный приём против российского форварда хозяев Александра Овечкина. Он сзади въехал в ногу Алаксандра, получив впоследствии две минуты штрафа. Данный эпизод закончился небольшой стычкой между игроками обеих команд.

ВИДЕО

Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).

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