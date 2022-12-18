Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ти Джей Оши получил травму по ходу матча с «Торонто»

Ти Джей Оши получил травму по ходу матча с «Торонто»
Комментарии

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой хозяев льда – 5:2.

По ходу второго периода американский форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши получил очередной повреждение. Во время одного из рывков Оши почувствовал очевидный дискомфорт и завершил игру с «Торонто» досрочно.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне на счету Оши пять голов и шесть результативных передач в 22 матчах НХЛ.

В прошлом сезоне-2021/2022 35-летний форвард принял участие в 44 матчах и набрал 25 (11+14) очков. В плей-офф на его счету шесть голов и одна результативная передача в шести встречах первого раунда с «Флоридой Пантерз». Половину прошлого сезона нападающий пропустил из-за травмы.

Новость по теме
Густафссон стал третьим защитником в истории «Вашингтона», сделавшим хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022