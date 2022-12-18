Ти Джей Оши получил травму по ходу матча с «Торонто»

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Игра завершилась победой хозяев льда – 5:2.



По ходу второго периода американский форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши получил очередной повреждение. Во время одного из рывков Оши почувствовал очевидный дискомфорт и завершил игру с «Торонто» досрочно.

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В нынешнем сезоне на счету Оши пять голов и шесть результативных передач в 22 матчах НХЛ.

В прошлом сезоне-2021/2022 35-летний форвард принял участие в 44 матчах и набрал 25 (11+14) очков. В плей-офф на его счету шесть голов и одна результативная передача в шести встречах первого раунда с «Флоридой Пантерз». Половину прошлого сезона нападающий пропустил из-за травмы.