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Власик вышел на пятое место среди защитников в истории НХЛ по играм за одну франшизу

Власик вышел на пятое место среди защитников в истории НХЛ по играм за одну франшизу
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Победу по буллитам одержали хоязева со счётом 3:2.

В матче принял участие защитник «Сан-Хосе» Марк-Эдуар Власик. Эта игра для 35-летнего игрока обороны стала 1193-й в НХЛ, все из них он провёл за один клуб. По этому показателю Власик вышел на пятое место в истории лиги среди защитников, опередив Данкана Кита.

Больше всех матчей за одну команду провёл легендарный шведский защитник «Детройта» Никлас Лидстрём (1564). На втором месте расположился игрок обороны «Бостона» Рэй Бурк (1518). Третье место занял Кен Данейко из «Нью-Джерси» (1283). Четвёртое место у защитника «Монреаля» Лэрри Робинсона (1202).

За свою карьеру в НХЛ Власик набрал 354 (76+278) очка при показателе полезности «+85».

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