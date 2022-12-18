Бабаев: после ужесточения лимита на легионеров зарплаты поднимутся, но потом всё рухнет

Агент Шуми Бабаев рассказал о своей позиции касательно ужесточения лимита на легионеров в КХЛ.
«Если рассматривать ужесточение лимита на легионеров в контексте работы всех агентов, то, наверное, позиция об их выгоде имеет право на жизнь. Но те, кто знает, как работаю я, прекрасно понимают, что мне ужесточение лимита только вредит. Я беру игроков молодыми, довожу до высокого уровня, а сделать это можно только в условиях конкуренции. Но если конкуренции не будет, то лучше хоккеисты не станут, поэтому их придётся раньше увозить в ту среду, где такая конкуренция есть, где они будут играть с мастерами, где будут чему-то учиться. Поэтому мне не нравится ужесточение лимита на легионеров. Да, конечно, временно зарплаты поднимутся, но потом-то всё рухнет.
Я работаю на этом рынке больше 25 лет, поэтому как никто знаю, что происходит впоследствии, — никогда гонка зарплат ни к чему хорошему не приводила. Так что для меня снижение лимита абсолютно невыгодно – это вредит игрокам, конкуренции, имиджу лиги, уровню чемпионата. Будет ли хоть какая-то польза от снижения лимита? Да, хорошие легионеры поедут в те команды, которые раньше не могли себе их позволить, потому что мест в топ-клубах стало меньше», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.
Напомним, 6 декабря 2022 года Министерство спорта утвердило сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх.
- 18 декабря 2022
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