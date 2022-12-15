Спортивный директор «Автомобилиста»: лимит на легионеров — деталь, главное — стратегия

Спортивный директор «Автомобилиста» Олег Гросс прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в следующем сезоне и поделился ожиданиями от Кубка Первого канала — 2022.
«Как прокомментирую жёсткую дискуссию по лимиту на легионеров? Если двумя словами затронуть эту тему, то лимит на легионеров — всё-таки деталь, хотя и важная. На мой взгляд, для клубов и для нашего хоккея самое главное — стратегия, продуманные на годы вперёд, и прописанные до буквы правила игры, приоритеты развития. Если они будут, то станут понятны и параметры оптимального для КХЛ лимита на легионеров.
С каким настроением жду Кубка Первого канала? Декабрьский турнир сборных в Москве — это особое мероприятие. Это и ностальгия, и атмосфера, и тот момент, который делит хоккейный сезон на две половины и даёт старт главным матчам. Пожелаю сборной России побед и красивого хоккея», — цитирует Гросса Russia-Hockey.ru.
Напомним, 6 декабря 2022 года Министерство спорта утвердило сокращение лимита на легионеров в КХЛ с пяти до трёх.
- 15 декабря 2022
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