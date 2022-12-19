На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин повторил достижение 90-летней давности. На протяжении 10 игр на выезде команда с Шестёркиным в составе набирает очки. Начиная с 13 октября, он проиграл только один матч в гостях, и то в овертайме. Это серия — вторая по длительности в истории «Рейнджерс».
Джон Рос Рич в сезоне-1931/1932 также отметился подобным достижением. В сезоне-1939/1940 Дэйв Керр одерживал победы с клубом на протяжении 11-ти гостевых матчей, он и является рекордсменом по данному показателю.
Напомним, в матче с «Чикаго» Шестёркин совершил 29 спасений.
- 19 декабря 2022
-
07:35
-
07:22
-
07:08
-
06:32
-
06:17
-
06:08
-
06:03
-
05:46
-
05:16
-
04:41
-
03:55
-
03:50
-
00:37
- 18 декабря 2022
-
23:32
-
23:23
-
23:13
-
23:01
-
23:00
-
22:56
-
22:46
-
22:36
-
22:00
-
22:00
-
21:37
-
21:17
-
21:00
-
20:49
-
20:39
-
20:23
-
19:58
-
19:38
-
19:20
-
19:09
-
19:03
-
19:00