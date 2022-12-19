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Игорь Шестёркин повторил достижение 90-летней давности

Игорь Шестёркин повторил достижение 90-летней давности
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин повторил достижение 90-летней давности. На протяжении 10 игр на выезде команда с Шестёркиным в составе набирает очки. Начиная с 13 октября, он проиграл только один матч в гостях, и то в овертайме. Это серия — вторая по длительности в истории «Рейнджерс».

Джон Рос Рич в сезоне-1931/1932 также отметился подобным достижением. В сезоне-1939/1940 Дэйв Керр одерживал победы с клубом на протяжении 11-ти гостевых матчей, он и является рекордсменом по данному показателю.

Напомним, в матче с «Чикаго» Шестёркин совершил 29 спасений.

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