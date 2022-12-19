Панарин в шутку запустил шайбу в пятую точку Кейна на раскатке перед матчем

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 7:1.
Перед началом встречи произошёл забавный эпизод на раскатке. Российский форвард Артемий Панарин в шутку запустил шайбу в пятую точку форварда хозяев Патрика Кейна.
Напомним, в составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Филип Хитил, Филип Хитил, Джейкоб Труба, Винсент Трочек, Брэйден Шнайдер, а также российские нападающие Виталий Кравцов и Артемий Панарин. На счету Панарина в этой встрече также две результативные передачи.
После окончания встречи Артемий Панарин был признан первой звездой матча.
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