Голкипер «Каролины» Кочетков повторил клубное достижение Ирбе 22-летней давности

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков отразил 23 броска из 25 и одержал четвёртую победу кряду. Кочетков сегодня продлил не только победную серию, но и серию матчей, в которых «Каролина» набирала очки, когда российский голкипер занимал место в воротах. В последний раз «Харрикейнз» при Кочеткове терпели поражение в основное время ещё 24 ноября, после чего в девяти матчах подряд добивались очкового результата. На этом отрезке семь матчей было выиграно, а ещё две встречи завершились поражениями «ураганов» за пределами основного времени.
Пётр повторил достижение Артурса Ирбе 22-летней давности, став третьим вратарём в истории «Каролины» с девятиматчевой серией без поражений в основное время. Любопытно, что первое место трижды принадлежит канадскому вратарю Кэму Уорду. Всё дело в том, что в разные сезоны Кэм три раза выдавал аналогичные серии продолжительностью в 10 матчей (2008/2009, 2015/2016 и 2017/2018).
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