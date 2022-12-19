Форвард «Калгари» Линдхольм оформил дубль за 19 секунд в матче с «Сан-Хосе»
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Шведский нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм забросил две шайбы в течении 19 игровых секунд в третьем периоде гостевого матча с «Сан-Хосе Шаркс», который продолжается в эти минуты.
Третий период начался при счёте 2:1 в пользу канадского коллектива, но уже через 16 секунд после начала заключительной 20-минутки Линдхольм реализовал большинство, а ещё через 19 секунд центрфорвард «Калгари» довёл счёт до 4:1 уже в равных составах. Также швед отметился результативной передачей на Милана Лучича.
В данный момент подходит к концу третий период, счёт 5:2 в пользу «Флэймз». Отметим, что «Калгари» проиграл последние пять матчей в лиге.
На счету Линдхольма в текущем регулярном чемпионате 25 (9+16) очков в 30 матчах.
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