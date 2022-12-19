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Шайба Радулова помогла «Ак Барсу» уверенно обыграть «Куньлунь»

Шайба Радулова помогла «Ак Барсу» уверенно обыграть «Куньлунь»
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду «Куньлунь». Победу со счётом 3:1 (2:0, 1:0, 0:1) одержали хозяева.

На 12-й минуте первого периода счёт в матче открыл Станислав Галиев с передач Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. Через две минуты преимущество хозяев удвоил Дмитрий Воронков с передач Кристиана Хенкеля и Ильи Сафонова.

На 11-й минуте второго периода счёт 3:0 сделал Александр Радулов с передачи Артёма Галимова.

В концовке третьего периода размочил счёт Клифф Пу с передачи Брэндона Ипа.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 декабря 2022, понедельник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Галиев (Войнов, Шипачёв) – 11:34 (5x4)   2:0 Воронков (Хенкель, Сафонов) – 13:23 (4x5)   3:0 А. Радулов (Галимов) – 30:53 (5x4)   3:1 Пу (Ип) – 59:41 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет с «Локомотивом» в гостях 21 декабря. «Куньлунь» в этот же день отправится в гости к «Нефтехимику».

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