Ротенберг — об аренде Мичкова: ему нужно улучшить все детали, чтобы выйти на топ-уровень

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победного матча с «Витязем» (4:1) рассказал о переходе Матвея Мичкова в «Сочи» на правах аренды.

«Мы всегда стараемся дать возможность нашим игрокам развиваться. Мичков уже прошёл все этапы развития – МХЛ и ВХЛ. Сейчас Матвею пришло время играть в КХЛ, получать много игрового времени. Мы с ним это обсудили, хорошо поговорили. В первую очередь необходимо улучшить физику и игру на всех участках поля, потому что хоккей – не только атака, но и игра в обороне, в средней зоне. Это и силовые, и ловить шайбу на себя. В хоккее очень много деталей. Есть игрок, который забивает шайбу. А если другой игрок не ловит шайбу на себя, это может быть даже хуже для команды. Всегда нужно уметь играть на всех участках поля. Желаем удачи Матвею, чтобы он вышел на новый уровень, и ждём его обратно. Чтобы подтянул все детали и так же ярко сыграл в атаке. У него, наверное, лучшее голевое чутьё в мире, но нужно улучшить все детали, чтобы выйти на уровень топового игрока КХЛ», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.