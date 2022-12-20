Макдэвид обгоняет ближайшего преследователя в гонке бомбардиров уже на 10 очков
Поделиться
Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две голевые передачи во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Теперь на счету капитана «нефтяников» 64 (28+36) результативных очков в нынешнем сезоне.
Макдэвид занимает первое место в гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ. Канадский нападающий обгоняет ближайшего соперника, Леона Драйзайтля, на 10 очков. У немецкого форварда 54 (21+33) результативных баллов.
Отметим, что третьим хоккеистом, дошедшим до отметки в 50 очков в нынешнем сезоне, стал нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон. Форвард «клинков» в 32 матчах чемпионата забросил 26 шайб и отдал 24 результативные передачи.
Новость по темеКоннор Макдэвид установил очередной рекорд НХЛ в XXI веке
Комментарии
- 20 декабря 2022
-
13:57
-
13:35
-
13:16
-
12:55
-
12:41
-
12:18
-
11:58
-
11:38
-
11:19
-
10:57
-
10:28
-
10:18
-
09:55
-
09:27
-
09:06
-
08:45
-
08:27
-
07:53
-
07:01
-
06:58
-
06:41
-
06:33
-
06:16
-
06:09
-
05:59
-
05:55
-
05:44
-
04:47
-
04:34
-
03:47
-
03:40
- 19 декабря 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:37
Партнерский контент