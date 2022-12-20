Макдэвид обгоняет ближайшего преследователя в гонке бомбардиров уже на 10 очков

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две голевые передачи во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Теперь на счету капитана «нефтяников» 64 (28+36) результативных очков в нынешнем сезоне.

Макдэвид занимает первое место в гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ. Канадский нападающий обгоняет ближайшего соперника, Леона Драйзайтля, на 10 очков. У немецкого форварда 54 (21+33) результативных баллов.

Отметим, что третьим хоккеистом, дошедшим до отметки в 50 очков в нынешнем сезоне, стал нападающий «Баффало Сэйбрз» Тейдж Томпсон. Форвард «клинков» в 32 матчах чемпионата забросил 26 шайб и отдал 24 результативные передачи.