Коннор Макдэвид установил очередной рекорд НХЛ в XXI веке

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Нападающий «нефтяников» довёл свой бомбардирский счёт до 64 (28+36) очков в 33-й встрече сезона.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид стал первым хоккеистом в XXI веке и восьмым в истории НХЛ, забившим 28+ голов и отдавшим 36 результативных передач в первых 33 матчах сезона. Семью другими игроками стали Яромир Ягр (сезон-1995/1996), Марио Лемье (сезон-1987/1988, сезон-1988/1989, сезон-1992/1993, сезон-1995/1996), Стив Айзерман (сезон-1988/1989), Берни Николлс (сезон-1988/1989), Уэйн Гретцки (сезон-1981/1982, сезон-1983/1984, сезон-1984/1985, сезон-1986/1987, сезон-1987/1988), Яри Курри (сезон-1983/1984) и Фил Эспозито (сезон-1973/1974).

Напомним, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 в овертайме.