«Сочи» официально объявил о переходе 18-летнего Матвея Мичкова из СКА на правах аренды

«Сочи» в официальном телеграм-канале объявил о переходе 18-летнего российского нападающего СКА Матвея Мичкова. Форвард пополнит сочинский клуб на правах аренды, срок сделки — до конца нынешнего сезона.

«Один из самых талантливых молодых игроков России продолжит карьеру на Черноморском побережье.



Приветствуем Матвея Мичкова в «Сочи» и ждём яркой игры!» — говорится в сообщении.

Отметим, что в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Мичков принял участие в трёх встречах, в которых не смог отметиться полезными действиями. Кроме того, молодой нападающий поучаствовал в 12 матчах во Всероссийской хоккейной лиге за «СКА-Неву». Мичков забросил 10 шайб и отдал четыре результативные передачи.

Матвей также успел сыграть за сборную России на турнире «3х3» в рамках Кубка Первого канала, забросив три шайбы в ворота национальной команды Китая.