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В «Тракторе» рассказали про заключение контракта с форвардом Сошниковым

В «Тракторе» рассказали про заключение контракта с форвардом Сошниковым
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал заключение контракта с нападающим Никитой Сошниковым.

«Для усиления атакующей линии мы подписали двухлетний контракт с Никитой — креативным форвардом с российским паспортом, что очень ценно при будущем сокращении лимита на легионеров. Сегодня на рынке очень мало хоккеистов с таким набором опций: скоростных, с отличным броском и опытом игры в ведущих командах КХЛ и за океаном. Приветствуем нашего новичка в Челябинске!» — приводит слова Савина сайт «Трактора».

В сентябре 2022 года 29-летний нападающий подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». В середине ноября «островитяне» выставили Сошникова на безусловный драфт отказов, откуда его так никто и не забрал.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний форвард сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями.

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