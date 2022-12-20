В «Тракторе» рассказали про заключение контракта с форвардом Сошниковым

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин прокомментировал заключение контракта с нападающим Никитой Сошниковым.
«Для усиления атакующей линии мы подписали двухлетний контракт с Никитой — креативным форвардом с российским паспортом, что очень ценно при будущем сокращении лимита на легионеров. Сегодня на рынке очень мало хоккеистов с таким набором опций: скоростных, с отличным броском и опытом игры в ведущих командах КХЛ и за океаном. Приветствуем нашего новичка в Челябинске!» — приводит слова Савина сайт «Трактора».
В сентябре 2022 года 29-летний нападающий подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». В середине ноября «островитяне» выставили Сошникова на безусловный драфт отказов, откуда его так никто и не забрал.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 29-летний форвард сыграл три матча, в которых не отметился результативными действиями.
- 20 декабря 2022
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