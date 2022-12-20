Никита Сошников подписал контракт с «Трактором»

«Трактор» в своём телеграм-канале объявил о подписании контракта с нападающим Никитой Сошниковым. Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2023/2024.
В 2009 году форвард оказался в мытищинском «Атланте», где прошёл всю клубную вертикаль. В сентябре 2013 года в матче с «Югрой» нападающий дебютировал за главную команду в КХЛ и забросил первую шайбу в лиге.
В марте 2015 года Сошников перебрался в Северную Америку, где играл за «Торонто Мэйпл Лифс», «Торонто Марлис» (АХЛ), «Сент-Луис Блюз» и «Сан-Антонио Рэмпэйдж» (АХЛ), после чего принял решение вернуться в Россию. В КХЛ форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев», московский ЦСКА и омский «Авангард». В составе армейцев нападающий стал обладателем Кубка континента и серебряным призёром чемпионата России (2021).
В сентябре 2022 года 29-летний нападающий подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс». Спустя два месяца клуб отправил его в расположение своей команды в АХЛ. В «Тракторе» форвард будет выступать под 90-м номером.
- 20 декабря 2022
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