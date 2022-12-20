Черкас: кто должен был уступить Мичкову место в СКА? Решение об аренде — логичное

Бывший вратарь СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Сергей Черкас оценил переход Матвея Мичкова на правах аренды из СКА в «Сочи».

«Я думаю, если бы Мичков не получил травму на предсезонном турнире в столкновении с Емелиным и прошёл всю подготовку со СКА, он был бы в составе. Но сейчас СКА набирает обороты, все ребята в отличной форме, и Матвею сложно наверстать пробел, связанный с травмой. Всё же он долго восстанавливался. Его надо натаскивать, подтягивать к уровню других. И надо же кого-то из состава убирать, чтобы его ставить. А Мичков — молодой парень. Если он поиграет в «Сочи», где тоже много молодых, это пойдёт ему на пользу. Так что решение выглядит логичным. Какой смысл Мичкову играть за «СКА-Нева» в ВХЛ, где он уже был, или сидеть в запасе СКА, когда есть возможность выходить на лёд в КХЛ?

У СКА есть определённые задачи и спортивный принцип, привязанный к ним. Искусственно вводить Мичкова в состав, значит нарушать этот принцип. И повторюсь: кто должен уступить место в составе молодому игроку? Это же не всё так просто — убрать того, кто заслуживает играть, поставить вместо него другого. Можно получить конфликт в раздевалке. А так Мичков будет играть в КХЛ, набираться опыта и в нужный момент вернётся в СКА», — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Мичков принял участие в трёх встречах, в которых не смог отметиться полезными действиями. Кроме того, молодой нападающий поучаствовал в 12 матчах в ВХЛ за «СКА-Нева» Матвей забросил 10 шайб и отдал четыре результативные передачи.