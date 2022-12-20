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Динамо М — Спартак. Прямая трансляция
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Дубль Готовца помог «Динамо» победить «Спартак» в московском дерби

Дубль Готовца помог «Динамо» победить «Спартак» в московском дерби
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в единственном матче игрового дня регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо» принимало «Спартак». Победу в матче со счётом 5:2 одержали хозяева.

На пятой минуте счёт в матче открыл форвард бело-голубых Джордан Уил с передачи Бреннана Менелла. Спустя минуту преимущество хозяев удвоил Павел Кудрявцев с передач Джордана Уила и Бреннана Менелла. На 17-й минуте первого периода сократил отставание в счёте Максим Чудинов.

Во втором периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале третьего периода защитник «Динамо» Кирилл Готовец за 22 секунды оформил дубль и сделал счёт 4:1. На 12-й минуте третьего периода вторую шайбу гостей в матче забросил Шейн Принс с передачи Александра Хохлачёва. В конце матча окончательный счёт установил Максим Джиошвили, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2022, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Спартак
Москва
1:0 Уил (Менелл) – 04:26 (5x3)   2:0 Кудрявцев (Уил, Менелл) – 05:39 (5x4)   2:1 Чудинов – 16:49 (5x4)   3:1 Готовец (Менелл, Скоренов) – 42:38 (5x4)   4:1 Готовец – 43:00 (5x5)   4:2 Принс (Хохлачёв) – 51:40 (5x5)   5:2 Джиошвили – 58:55 (en)

В следующем матче «Динамо» сыграет с одноклубниками из Минска. «Спартак» отправится в гости к СКА.

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