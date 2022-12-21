Нападающий «Коламбуса» Марченко забил свой третий гол в НХЛ в матче с «Филадельфией»

В эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия» принимает «Коламбус Блю Джекетс». На момент написания новости в матче идёт второй период. «Коламбус Блю Джекетс» впереди со счётом 2:1.



На 26-й минуте игрового времени усилиями россиянина Кирилла Марченко «Коламубусу» удалось сравнять счёт. Ранее счёт в матче на 14-й минуте открыл нападающий «Филадельфии» Трэвис Конечны с передачи Скотта Лотона. Вторую шайбу «Коламбуса» на 29-й минуте игры забросил Кент Джонсон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.



Воспитанник «Югры» стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выиграл серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.