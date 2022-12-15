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The Columbus Dispatch: Марченко — одна из причин, почему нужно следить за «Коламбусом»

The Columbus Dispatch: Марченко — одна из причин, почему нужно следить за «Коламбусом»
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Журналист Брайан Хеджер в статье на сайте The Columbus Dispatch оценил игру российского нападающего Кирилла Марченко.

«Еще один перспективный игрок, за которым стоит присматривать, — это Кирилл Марченко, который недавно был вызван из АХЛ. Марченко забил восемь голов, сделал 11 голевых передач, набрав в общей сложности 19 очков в своих первых 16-и играх в АХЛ, включая половину голов в большинстве. Его дебютный гол в игре с «Лос-Анджелес» звучит музыкой для ушей игроков, тренеров и болельщиков «Блю Джекетс», которые хотят чтобы команды улучшила свою игру в большинстве, там где Кирилл как раз преуспевает.

Ему всё ещё нужно решить несколько проблем в защите, прежде чем он будет готов оказывать влияние в НХЛ на постоянной основе, но его потенциал в атаке высок.

Теперь, когда он обосновался за океаном, вопрос времени, когда «Марчи» станет нарицательным прозвищем в Коламбусе», — сказано в статье.

Напомним, 22-летний форвард забросил дебютную шайбу в НХЛ в матче с «Лос-Анджелес» (6:5 ОТ).

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