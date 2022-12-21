Андрей Василевский совершил эффектный сейв в матче с «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимало «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
В одном из эпизодов игры российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил эффектный сейв. Вратарь не позволил отличиться американскому форварду соперников Остону Мэттьюсу.
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В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер. У «Тампы» единственную шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников. Российский защитник гостей Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров результативными действиями по ходу матча отметиться не сумели. Василевский отразил 36 бросков соперника из 38.
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