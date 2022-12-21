Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Василевский совершил эффектный сейв в матче с «Торонто»

Андрей Василевский совершил эффектный сейв в матче с «Торонто»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимало «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В одном из эпизодов игры российский голкипер гостей Андрей Василевский совершил эффектный сейв. Вратарь не позволил отличиться американскому форварду соперников Остону Мэттьюсу.

ВИДЕО

В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Майкл Бантинг, Остон Мэттьюс, Пьер Энгвалль и Вильям Нюландер. У «Тампы» единственную шайбу забросил российский форвард Владислав Наместников. Российский защитник гостей Михаил Сергачёв и нападающий Никита Кучеров результативными действиями по ходу матча отметиться не сумели. Василевский отразил 36 бросков соперника из 38.

«Спасение всего мира!» Нереальный сейв Василевского в почти безнадёжной ситуации. Видео «Спасение всего мира!» Нереальный сейв Василевского в почти безнадёжной ситуации. Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022