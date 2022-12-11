«Спасение всего мира!» Нереальный сейв Василевского в почти безнадёжной ситуации. Видео

Дерби Солнечного штата – одно из самых ярких и принципиальных противостояний современной НХЛ. «Тампа» и «Флорида» редко жалеют друг друга, устраивая регулярные «замесы» по ходу матчей, но чаще всего при этом не забывают про хоккей. В нынешнем сезоне перчику дерби добавило появление в составе «пантер» известного провокатора Мэттью Ткачука, и в первой же очной игре сезона тот проявил себя.

А вот ответный матч на площадке «молний» оказался спокойным. Ткачук был незаметен, да и в целом команды даже не заработали ни одного обоюдного штрафа, например, за грубость. Ну а в хоккее дела сейчас идут получше у «Тампы».

Впрочем, до третьего периода в этой встрече не было ничего ясно. Счёт 1:1 держался с тех пор, как Зак Далпе на 27-й минуте ответил на гол Пэта Маруна в начале матча, и великолепно проявляли себя российские вратари соперников – Андрей Василевский и Сергей Бобровский.

Голкипер «Флориды» в результате закончил матч с 34 сейвами, но больше запомнились действия Василевского. Андрей, спасший «Тампу» 24 раза, был признан первой звездой матча, в том числе за яркие спасения. Одно из них при счёте 1:1 получилось максимально крутым: Василевский, уже пойманный на противоходе, умудрился в последний момент выбросить ногу и отразить бросок Сэма Райнхарта. Потрясающие реакция, пластичность и работа ног!

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«Это спасение всего мира!» — воскликнул комментатор матчей «Тампы», увидев повтор сейва российского вратаря. Что ж, весь мир Василевский спас вряд ли, а вот «молнии» точно получили заряд правильных эмоций от своего голкипера и в третьем периоде просто уничтожили «Флориду». Сначала Никита Кучеров с Брейденом Пойнтом закружили карусель в чужой зоне, и канадец прошил Бобровского, сыгравшего здесь не лучшим образом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Затем голевым броском от левого борта отличился Михаил Сергачёв, при этом забивал российский защитник уже в пустые ворота: Бобровский в это время лежал на пятачке, пытаясь выудить свою клюшку из-под игрока «Тампы». Споры Сергея с судьёй ни к чему не привели, гол признали легитимным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку в матче на 57-й минуте поставил Стивен Стэмкос. 4:1, уверенная победа «Тампы», в которой поучаствовали все четыре российские «молнии». Василевский со своим суперсейвом стал главным героем, Кучеров ассистировал на гол Пойнту, а в эпизоде с шайбой Сергачёва результативную передачу заработал Владислав Наместников.