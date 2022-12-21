Кочетков вышел на 6-е место среди вратарей-новичков НХЛ по длительности очковой серии

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков повторил рекорд клуба по количеству игр без поражений в основное время среди вратарей. Этот матч стал десятым кряду без поражений в основное время для Кочеткова. По этому показателю россиянин стал шестым голкипером-новичком в истории НХЛ.

Первое место у голкипера «Детройта» Джимми Ховарда, который набирал минимум одно очко в 15 матчах кряду в сезоне-2009/2010. Второе место у Патрика Лалима (12 матчей в сезоне-1996/1997). На третьей строчке Антеро Нииттимяки (11 матчей в сезоне-2005/2006). Четвёртое место у Евгения Набокова (11 матчей в сезоне-2000/2001). На пятом месте Мартин Бродо (11 матчей в сезоне-1993/1994).

В текущем сезоне на счету Кочеткова 10 побед в 15 матчах с процентом отражённых бросков 92,8%.