Новый русский герой захватывает НХЛ! Феноменальный Кочетков переписал историю «Каролины»

23-летний голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков настоящим вихрем ворвался в Национальную хоккейную лигу, с каждым матчем собирая всё новые и новые комплименты в свой адрес. Несколько дней назад российский вратарь стал одним из главных действующих лиц в победе «ураганов» во встрече с «Питтсбург Пингвинз» (3:2), когда команда Рода Бриндамора смогла прервать длительную победную серию подопечных Майка Салливана.

Одержавший четвёртую победу подряд Кочетков тогда продлил не только победную серию, но и серию матчей, в которых «Каролина» набирала очки, когда российский голкипер занимал место в воротах. В последний раз «Харрикейнз» при Кочеткове терпели поражение в основное время ещё 24 ноября, после чего в девяти матчах подряд добивались сколько бы то ни было положительного результата. На этом отрезке семь матчей было выиграно, а ещё две встречи завершились поражениями «ураганов» за пределами основного времени.

Таким образом, Пётр повторил достижение Артура Ирбе 22-летней давности, став третьим вратарём в истории «Каролины» с девятиматчевой серией без поражений в основное время. Причём первое место до сегодняшнего матча единолично принадлежало канадскому вратарю Кэму Уорду. В разные сезоны Кэм три раза выдавал аналогичные серии продолжительностью в 10 матчей (2008/2009, 2015/2016 и 2017/2018). После победы над «Питтсбургом» Кочетков оказался в одном шаге от повторения клубного рекорда. И шанс повторить достижение, пожалуй, лучшего вратаря в истории «Харрикейнз» россиянину представился сегодня, когда его команда на льду домашней арены принимала терпящий бедствие «Нью-Джерси Дэвилз».

На старте сезона «дьяволы» выдали невероятно удачный отрезок, позволивший им в какой-то момент времени даже оказаться на первом месте в Восточной конференции НХЛ. Но в последнее время дела у «Нью-Джерси» резко пошли на спад – американская команда проиграла пять матчей кряду и сегодня была максимально заряжена на исправление сложившейся ситуации.

Быстрый пропущенный гол от Еспери Котканиеми не сбил гостям настрой на игру – и они обрушили серию атак на ворота российского голкипера. После первого периода превосходство «дьяволов» по броскам в створ составило 13:7, но счёт на табло в стартовой двадцатиминутке так и не изменился. Ближе всех к голу находился словацкий форвард «Дэвилз» Томаш Татар, однако, продемонстрировав чудеса растяжки, Кочеткову удалось отбиться.

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После перерыва характер игры не изменился. «Нью-Джерси» безуспешно бомбардировал атаками ворота Кочеткова, а партнёры российского голкипера результативно использовали свои редкие возможности. С интервалом в две минуты Джордан Стаал и Теуво Терявяйнен при игре в меньшинстве дважды подряд огорчили Витека Ванечека, тогда как Кочетков продолжал творить чудеса на последнем рубеже.

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В одном из игровых эпизодов Пётр едва не получил травму, нейтрализуя выход один на один в исполнении Йеспера Братта, но к счастью, неприятных последствий для здоровья голкиперу удалось избежать. В заключительной трети «дьяволам» всё-таки удалось усилиями Джека Хьюза лишить Кочеткова шат-аута, но помешать «Каролине» одержать победу им не удалось. Точку в игре поставил Стефан Ноэсен, установивший окончательный счёт в матче. «Нью-Джерси» перебросал «Харрикейнз» со счётом 38:17, но никаких очковых дивидендов извлечь из такого преимущества не смог. Отразивший в итоге 37 бросков российский вратарь продлил победную серию до пяти матчей и закономерно стал первой звездой встречи.

«Он играл невероятно! Коооооочиииии», — в ходе флеш-интервью заметил защитник «Харрикейнз» Джейккоб Славин, признанный второй звездой матча. Сидевший в этот момент рядом с американцем Кочетков лишь игриво махнул рукой, услышав очередную похвалу, отнесённую на свой счёт.

Затем местная корреспондентка спросила Петра, как он ощущает поддержку домашних трибун. «Сегодня всё было хорошо, каждая игра дома — это невероятно», – ответил россиянин, затем радостно заорал и, очень довольный собой, отправился в раздевалку.

В свой фактически первый полноценный сезон на уровне НХЛ молодой россиянин с ходу повторил клубное достижение Уорда, державшееся на протяжении последних 15 лет и ранее подвластное только самому канадцу, который ещё дважды повторял свой же рекорд. 10-матчевая серия без поражений в основное время также стала и одним из лучших результатов в истории всей лиги для новичков НХЛ.

В данной номинации рекорд принадлежит Джимми Ховарду, помогавшему «Детройт Ред Уингз» в сезоне-2009/2010 набирать очки в 15 матчах подряд. Чтобы повторить рекорд американского голкипера, Кочеткову ещё предстоит проделать долгую работу, но сравняться с такими мастодонтами, как Мартин Бродо (11 матчей без поражений в основное время в сезоне-1993/1994) и Евгений Набоков (аналогичная серия в сезоне-2000/2001), он может уже в следующем матче. Но кажется, в любом случае уже с полной уверенностью можно констатировать, что ещё один русский вратарь захватывает лучшую хоккейную лигу в мире.