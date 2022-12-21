«Вышел на лёд и сначала не понимал, что происходит». Дер-Аргучинцев — о дебюте в НХЛ

Нападающий «Торонто» Семён Дер-Аргучинцев рассказал о дебюте в НХЛ в матче с «Далласом» (4:0). Российский форвард провёл на площадке 7 минут и 16 секунд в четвёртом звене без набранных очков с показателем полезности «+1».

«Особо не переживал. Когда пришёл на игру, то стал реально нервничать. Стал думать о том, что наконец-то моя мечта сбудется, появился мандраж. Вышел на лёд и сначала не понимал, что происходит. Помню, как ждал свою смену. В голове было: «Через несколько секунд выйду на лёд, сейчас третья тройка играет, потом выйду и я. И всё, буду официально игроком НХЛ». Немножко начал паниковать.

Успел ли втянуться? Не особо втянулся. У нас было много удалений, особенно во втором периоде, получилось, что я отыграл только две смены. В первом периоде неплохо провёл первую смену, во второй я вышел в большинстве. У нас был раскат, мне оставили шайбу, чтобы войти в зону, я вошёл в зону, вижу, что Мэттьюс в центр выкатывается. Хотел ему отдать, но он проехал, и получилось, что я отдал пас чужому игроку, соперник убежал в атаку «три в одного». Тогда было вообще неприятно.

Ругали ли на скамейке за этот эпизод? Нет, только тренер по большинству подошёл и сказал: «Через среднюю зону хорошо проехал, но только вместо паса мог дальше проезжать, а так ничего страшного», — цитирует нападающего Sport24.

Последние два сезона 22-летний форвард провёл в АХЛ, где за 77 матчей забросил 19 шайб и отдал 35 результативных передач при показателе полезности «-15» и с 22 минутами штрафного времени. В сезоне-2020/2021 Дер-Аргучинцев принял участие в 17 матчах в Континентальной хоккейной лиге за нижегородское «Торпедо». В этих играх хоккеист набрал шесть (2+4) очков.