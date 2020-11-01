Дер-Аргучинцев вернулся в Россию впервые с 13 лет и сразу же забил. Что его ждёт в КХЛ?

О 20-летнем российском нападающем с необычной фамилией Семёне Дер-Аргучинцеве вы вообще могли не слышать до недавнего времени. В 2014 году воспитанник «Крыльев Советов» сменил Сетунь на канадский миджет и с того времени играл исключительно в Северной Америке. На протяжении последних четырёх сезонов москвич выступал за «Питерборо» в OHL, а два года назад был выбрал «Торонто» на драфте в третьем раунде.

«Мэйпл Лифс» сразу же пригласили россиянина в тренировочный лагерь и праворукий центр так ярко зажёг там, что получил контракт новичка и чуть было не дебютировал в НХЛ, отсеявшись из основы только в последний момент. Из всех проспектов «Торонто» первый отсев тогда пережил только он и швед Расмус Сандин. В итоге после тренинг-кемпа Дер-Аргучинцева отправили обратно в Онтарио, и миниатюрный плеймейкер ещё на два сезона уехал тащить «Питерборо» в связке с другим проспектом «Торонто» Ником Робертсоном.

Фото: Claus Andersen/Getty Images

В России из-за слишком раннего отъезда в Канаду попросту позабыли про хоккеиста Дер-Аргунчинцева, а тренерские штабы сборной не рассматривали Семёна даже, как кандидата в национальную команду. Однако по ту сторону Атлантики в воспитаннике «Крыльев» разглядели потенциально классного центра с шикарной культурой паса и роскошными руками. Подтверждается это не только взглядом со стороны, но и статистикой — львиную долю очков москвич набирает именно за счёт ассистов. Тренеры по развитию «Торонто» и вовсе отмечали, что ему нужно быть более эгоистичным с шайбой. Но как бы Семёна не ценили за светлую голову и талант диспетчера, в «Мэйпл Лифс» не совсем были довольны его катанием и игрой без шайбы. И прямо сейчас его друг Робертсон куда ближе к команде Шелдона Кифа.

Фото: Claus Andersen/Getty Images

В «Торонто» с его невероятно талантливым нападением не форсируют развитие россиянина. Клубный журналист «Листьев» Джошуа Клок писал летом, что «Мэйпл Лифс» в новом сезоне планировали отправить Дер-Аргучинцева в АХЛ — в сентябре Семёну исполнилось 20 лет и теперь возрастные ограничения не могут помешать ему сыграть за «Марлиз». В июне директор «Торонто» по развитию Скотт Пеллерин отмечал, что по ходу прошлого сезона Семён очень вырос и прибавил в игре без шайбы, а из-за решения тренеров «Питерборо» перевести его с центра на фланг он стал более универсальным игроком.

Однако из-за неясности со стартом сезона в АХЛ генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас был вынужден отдать клиента Дэна Мильштейна в аренду «Торпедо». В России Дер-Аргучинцев не играл долгих семь лет, а вернувшись на Родину забросил в первом же матче за нижегородцев. Причём его шайба стала для «Торпедо» победной.

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«Мы давно следили за Семеном Дер-Аргучинцевым. Еще два года назад видели, что это умный игрок. Довольны его первой игрой во взрослом хоккее. И Чехович, и Дер-Аргучинцев – хорошие игроки, и мы знаем, как их использовать. Никто не знает, когда эти ребята уедут назад. Вполне возможно, что они доиграют до конца сезона», — прокомментировал подписание форварда главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски после матча с минским «Динамо».

Фото: hctorpedo.ru

Проведёт ли москвич, имя и фамилию которого фанаты «Торонто» сократили до простой аббревиатуры SDA, весь сезон в «Торпедо» или уедет зимой в Канаду — нам сейчас никто не скажет. Но если Семён будет приносить Дэвиду Немировски столько же пользы, сколько и в дебютном матче, то нижегородцы в разы увеличат шансы на попадание в плей-офф.