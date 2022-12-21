«Сибирь» крупно всухую обыграла «Автомобилист», прервав серию из трёх поражений
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Автомобилист» принимал «Сибирь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бутузов (Шаров, Пьянов) – 14:58 (5x5) 0:2 Коротков (Сетдиков) – 37:16 (5x5) 0:3 Мёрфи (Коротков) – 48:38 (5x5) 0:4 Чайковски – 58:23 (en)
На 15-й минуте Владимир Бутузов вывел новосибирцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Александр Шаров и Валентин Пьянов. На 38-й минуте Никита Коротков после паса Никиты Сетдикова удвоил преимущество гостей. На 49-й минуте Тревор Мёрфи с передачи Никиты Короткова забросил третью шайбу. Точку во встрече поставил Михал Чайковски.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 23 декабря в Магнитогорске сыграет с «Металлургом». «Автомобилист» 24 декабря в Астане встретится с «Барысом».
Комментарии
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