«Даллас» отправил Гурьянова в отпуск на неопределённый срок по семейным обстоятельствам
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Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов покинул расположение клуба, сообщается в официальном «твиттере» «шерифов».
Генеральный менеджер «звёзд» Джим Нилл рассказал, что Гурьянов отстранён от работы на неопределённый срок. Причиной называются семейные обстоятельства. Российский нападающий отправлен в отпуск.
Кроме того, отмечается, что в ближайшее время в «Далласе» не будут комментировать ситуацию.
Напомним, в нынешнем сезоне Гурьянов принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, суммарно записав на свой счёт пять очков при показателе полезности «-4». «Даллас» занимает второе место в Западной конференции.
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