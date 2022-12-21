Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Даллас» отправил Гурьянова в отпуск на неопределённый срок по семейным обстоятельствам

«Даллас» отправил Гурьянова в отпуск на неопределённый срок по семейным обстоятельствам
Комментарии

Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов покинул расположение клуба, сообщается в официальном «твиттере» «шерифов».

Генеральный менеджер «звёзд» Джим Нилл рассказал, что Гурьянов отстранён от работы на неопределённый срок. Причиной называются семейные обстоятельства. Российский нападающий отправлен в отпуск.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время в «Далласе» не будут комментировать ситуацию.

Напомним, в нынешнем сезоне Гурьянов принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, суммарно записав на свой счёт пять очков при показателе полезности «-4». «Даллас» занимает второе место в Западной конференции.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022