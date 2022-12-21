«Даллас» отправил Гурьянова в отпуск на неопределённый срок по семейным обстоятельствам

Российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов покинул расположение клуба, сообщается в официальном «твиттере» «шерифов».



Генеральный менеджер «звёзд» Джим Нилл рассказал, что Гурьянов отстранён от работы на неопределённый срок. Причиной называются семейные обстоятельства. Российский нападающий отправлен в отпуск.



Кроме того, отмечается, что в ближайшее время в «Далласе» не будут комментировать ситуацию.



Напомним, в нынешнем сезоне Гурьянов принял участие в 25 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, суммарно записав на свой счёт пять очков при показателе полезности «-4». «Даллас» занимает второе место в Западной конференции.