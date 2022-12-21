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«Северсталь» нанесла «Сочи» 12-е поражение подряд

«Северсталь» нанесла «Сочи» 12-е поражение подряд
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В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала «Сочи». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Уткин (Алтыбармакян) – 36:06 (5x5)   1:1 Пресс (Иванцов, Пыленков) – 56:38 (5x5)   2:1 Вовченко (Пилипенко, Пыленков) – 63:47 (4x3)

На 37-й минуте Дмитрий Уткин с передачи Андрея Алтыбармакяна вывел сочинскую команду вперёд. На 57-й минуте Робин Пресс сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Илья Иванцов и Даниил Пыленков. Победу своей команде в овертайме принёс Даниил Вовченко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 24 декабря в Череповце сыграет с минским «Динамо». «Сочи» 23 декабря примет «Куньлунь Ред Стар».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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