«Северсталь» нанесла «Сочи» 12-е поражение подряд

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местная «Северсталь» принимала «Сочи». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).

На 37-й минуте Дмитрий Уткин с передачи Андрея Алтыбармакяна вывел сочинскую команду вперёд. На 57-й минуте Робин Пресс сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Илья Иванцов и Даниил Пыленков. Победу своей команде в овертайме принёс Даниил Вовченко.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 24 декабря в Череповце сыграет с минским «Динамо». «Сочи» 23 декабря примет «Куньлунь Ред Стар».