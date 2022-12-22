Сергачёв оштрафован на $ 5 тыс. за удар клюшкой форварда «Торонто» Бантинга

В Торонто (Канада) вчера, 21 декабря, прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча проходила на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв оштрафован департаментом безопасности НХЛ на $ 5 тыс. за удар клюшкой форварда «Торонто» Майкла Бантинга в концовке первого периода. Россиянин рубанул клюшкой форварда «листьев» в центральном круге.

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Напомним, через несколько секунд после этого эпизода развязалась потасовка у ворот «Торонто», в ходе которой лайнсмен грубо вытолкал Бантинга за пределы площадки. Ещё в ходе матча состоялся эпизод с грубым толчком в спину на борт в исполнении Никиты Кучерова.