П. Кейн — о Конноре Бедарде: шумиха вокруг него оправданна, он будет потрясающим игроком

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн высоко оценил мастерство форварда молодёжной сборной Канады Коннора Бедарда. 17-летний канадец считается главным претендентом на выбор под первым номером предстоящего драфта НХЛ.
«Этим летом я катался с Бедардом, вместе с одними из лучших игроков в НХЛ. Коннор был тем парнем, который меня действительно впечатлил. Я думаю, что шумиха вокруг него вполне оправданна. Я думаю, что он будет потрясающим игроком», — цитирует Кейна официальный сайт НХЛ.
Бедард является лучшим бомбардиром Западной Хоккейной Лиги в Канаде, набрав 64 (27+37) очка в 28 матчах. Нападающий примет участие в Молодёжном чемпионате мира 2023 года в составе сборной Канады. Первый матч на турнире канадская сборная проведёт со сборной Чехии. Матч пройдёт в Галифаксе 27 декабря на стадионе «Скотиабанк-центр». Начало матча — в 2:30 мск.
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