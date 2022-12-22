Голкипер «Динамо» объяснил, почему играет на выходах «один на один» лучше, чем на буллитах

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков после победы над минскими одноклубниками (2:0) рассказал, почему играет на выходах «один на один» лучше, чем на буллитах.

«Как выдержал отрезок в длинном меньшинстве? Понятное дело, что физически было тяжело, потому что в эти минуты выпал большой объём нагрузки и катания. Но справедливости ради нужно сказать, что ребята в меньшинстве не дали вообще ничего создать. Было несколько бросков – вот и всё.

Играю на выходах один в один в игре намного лучше, чем на буллитах – в чём тут разница? Сложно так сказать, но наверное, в игровых моментах, меньше времени на то, чтобы подумать. Не думаешь ни о чём и просто играешь по моменту. А на буллите выходишь и смотришь, что за игрок, он ещё и катится медленно, и это совсем другой элемент.

Не скажу, что игры с Минском у меня прямо суперудачно получаются, потому что в прошлый раз вышел на замену и пропустил три шайбы. Это просто стечение обстоятельств, что два раза с одной командой сыграл на ноль», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

25-летний голкипер в матче отразил все 36 бросков и оформил «сухарь».