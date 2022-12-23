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16 сейвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Филадельфию»

16 сейвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Филадельфию»
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Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу со счётом 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) одержали хозяева льда.

Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи усилиями Тони Деанджело. На 37-й миунте благодаря голу Калле Йернкрока «Торонто» удалось сравнять счёт, а ещё через две с полтвиной минуты Митчелл марнер вывел «торонто» вперёд.

Всего через 33 секунды после начала третьего периода Майкл Бантинг увеличил преимущество хозяев в счёте, а на 52-й минуте Вильям Нюландер забросил четвёртую шайбу «Торонто».

Всего через 20 секунд усилиями Моргана Фроста «Филадельфия» сократила отставание в счёте, а на 54-й минуте игрового времени Джоэль Фараби сократил отставание гостей до минимума. Однако на большее игроков «Филадельфии» не хватило — «Торонто» сумел довести матч до победы.

Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов провёл на льду весь матч и отразил 16 бросков из 19.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2022, четверг. 22:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Деанджело (Хейз, ван Римсдайк) – 04:17 (5x4)   1:1 Йернкрок (Марнер, Энгвалль) – 36:50 (5x5)   2:1 Марнер (Таварес, Нюландер) – 39:23 (5x4)   3:1 Бантинг (Мэттьюс, Нюландер) – 40:33 (5x5)   4:1 Нюландер (Джиордано, Холл) – 51:39 (5x5)   4:2 Фрост (Деанджело, Конечны) – 52:01 (5x5)   4:3 Фараби (Конечны, Фрост) – 53:24 (5x5)
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