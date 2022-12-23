16 сейвов Ильи Самсонова помогли «Торонто» одолеть «Филадельфию»

Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Филадельфию Флайерз». Победу со счётом 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) одержали хозяева льда.
Счёт в матче был открыт на пятой минуте встречи усилиями Тони Деанджело. На 37-й миунте благодаря голу Калле Йернкрока «Торонто» удалось сравнять счёт, а ещё через две с полтвиной минуты Митчелл марнер вывел «торонто» вперёд.
Всего через 33 секунды после начала третьего периода Майкл Бантинг увеличил преимущество хозяев в счёте, а на 52-й минуте Вильям Нюландер забросил четвёртую шайбу «Торонто».
Всего через 20 секунд усилиями Моргана Фроста «Филадельфия» сократила отставание в счёте, а на 54-й минуте игрового времени Джоэль Фараби сократил отставание гостей до минимума. Однако на большее игроков «Филадельфии» не хватило — «Торонто» сумел довести матч до победы.
Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов провёл на льду весь матч и отразил 16 бросков из 19.
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