Кузнецов с передачи Овечкина забросил пятую шайбу в сезоне за «Вашингтон»

В эти минуты на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве проходит очередной проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт в матче — 1:1.
Счёт во встрече был открыт на пятой минуте игрового времени усилиями американского нападающего «Оттавы» Алекса Дебринкэта.
Всего через две минуты игрового времени, играя в большинстве, «Вашингтону» удалось сравнять счёт — за столичную команду отличился российский форвард Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр Овечкин и Джон Карлсон.
Для Кузнецова этот гол стал пятым в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Всего ан счету Кузнецова в этом сезоне 26 (5+21) очков.
Для Овечкина это очко стало 37-м (20+17) в нынешнем сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 23 декабря 2022
-
04:23
-
04:22
-
04:17
-
03:47
-
03:35
-
03:32
-
00:36
- 22 декабря 2022
-
23:54
-
23:33
-
23:22
-
23:15
-
23:09
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:20
-
19:45
-
19:34
-
19:11
-
19:00
-
18:41
-
18:32
-
18:07
-
18:00