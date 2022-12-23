Кузнецов с передачи Овечкина забросил пятую шайбу в сезоне за «Вашингтон»

В эти минуты на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве проходит очередной проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости в матче идёт первый период. Счёт в матче — 1:1.



Счёт во встрече был открыт на пятой минуте игрового времени усилиями американского нападающего «Оттавы» Алекса Дебринкэта.



Всего через две минуты игрового времени, играя в большинстве, «Вашингтону» удалось сравнять счёт — за столичную команду отличился российский форвард Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр Овечкин и Джон Карлсон.



Для Кузнецова этот гол стал пятым в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ. Всего ан счету Кузнецова в этом сезоне 26 (5+21) очков.



Для Овечкина это очко стало 37-м (20+17) в нынешнем сезоне.

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