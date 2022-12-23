Овечкин догнал Даниэля Седина по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве проходит очередной проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт в матче — 2:1.



Счёт во встрече был открыт на пятой минуте игрового времени усилиями американского нападающего «Оттавы» Алекса Дебринкэта.



Всего через две минуты игрового времени, играя в большинстве, «Вашингтону» удалось сравнять счёт — за столичную команду отличился российский форвард Евгений Кузнецов, которому ассистировали Александр Овечкин и Джон Карлсон.



На 26-й минуте игрового времени «Вашингтон» вышел вперёд — с передачи Овечкина отличился Сонни Милано.



Таким образом, Овечкин отдал 648-ю передачу в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на 69-е место в истории, сравнявшись с Даниэлем Седином, у которого также 648 передач за карьеру.



Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).