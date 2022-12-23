«Питтсбург» проиграл «Каролине», у Евгения Малкина – «-1»

На стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.
На 18-й минуте хозяева открыли счёт в матче после точного выстрела Сидни Кросби. Но уже через 15 секунд Мартин Нечас сделал счёт равным. На 19-й минуте игры Джейлен Чатфилд вывел гостей вперёд. Во втором периоде была заброшена только одна шайба – она на счету у Брок Макгинна из команды хозяев.
На 53-й минуте Брайан Раст вывел хозяев вперёд, а спустя три минуты Джордан Стаал перевёл игру в овертайм. Джейкоб Славин принёс победу гостям в овертайме.
Российский нападающий хозяев Евгений Малкин заработал коэффициент полезности «-1».
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