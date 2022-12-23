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«Питтсбург» проиграл «Каролине», у Евгения Малкина – «-1»

«Питтсбург» проиграл «Каролине», у Евгения Малкина – «-1»
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На стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:3 в овертайме.

На 18-й минуте хозяева открыли счёт в матче после точного выстрела Сидни Кросби. Но уже через 15 секунд Мартин Нечас сделал счёт равным. На 19-й минуте игры Джейлен Чатфилд вывел гостей вперёд. Во втором периоде была заброшена только одна шайба – она на счету у Брок Макгинна из команды хозяев.

На 53-й минуте Брайан Раст вывел хозяев вперёд, а спустя три минуты Джордан Стаал перевёл игру в овертайм. Джейкоб Славин принёс победу гостям в овертайме.

Российский нападающий хозяев Евгений Малкин заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2022, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Кросби (Летанг, Гюнцель) – 17:28 (5x4)   1:1 Нечас (де Хаан, Коглан) – 17:43 (5x5)   1:2 Чатфилд (Котканиеми) – 18:00 (5x5)   2:2 Макгинн (Блюгерс, Дюмулен) – 39:15 (4x5)   3:2 Раст (Петтерссон) – 52:55 (5x5)   3:3 Стаал (Коглан, Фаст) – 55:34 (5x5)   3:4 Славин (Джарвис, Бёрнс) – 60:23 (3x3)
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