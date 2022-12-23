Александр Овечкин – первая звезда матча «Оттава» – «Вашингтон»

На стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.



Российский нападающий Александр Овечкин был признан первой звездой этого матча. Россиянин отметился дублем из голевых передач. Вторым стал Кэм Тальбо, которому удалось отразить 37 бросков. Третье место занял шведский нападающий Маркус Юханссон. У него на счету решающий гол в овертайме.



Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).