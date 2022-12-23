Лишь два защитника в истории НХЛ набирали очков больше Карлссона за первые 35 игр сезона
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В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.
Шведский защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон забросил шайбу и отдал три результативные передачи. Всего на счету шведа 46 (13+33) очков за 35 игр текущего сезона. Лишь двое защитников в истории НХЛ с 1975 года набирали больше очков за первые 35 игр чемпионата.
На первом месте расположился легендарный Пол Коффи, набравший 55 очков в сезоне-1985/1986 и 50 очков в сезоне-1988/1989. Второе место занимает ещё один член Зала славы Эл Макиннис с 50 очками в сезоне-1990/1991.
Всего в НХЛ на счету Карлссона 873 матча, в которых 32-летний защитник набрал 706 (166+540) очков.
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