Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Витязь — Ак Барс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевая передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

Голевая передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
Комментарии

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

Решающим стал отрезок во втором периоде, когда после удаления хоккеиста «Миннесоты» Мэйсона Шоу за удар коленом российского форварда «акул» Евгения Свечникова хоккеисты «Сан-Хосе» забросили две шайбы в большинстве. Российский нападающий «акул» Александр Барабанов отметился результативной передачей. Шведский защитник хозяев Эрик Карлссон принял участие в четырёх шайбах «акул», забив гол и отдав три результативные передачи. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2022, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Карлссон (Мегна, Барабанов) – 00:44 (5x5)   1:1 Эрикссон Эк (Меррилл) – 02:20 (5x5)   2:1 Грегор (Карлссон, Беннинг) – 11:37 (5x5)   3:1 Майер (Карлссон, Бонино) – 32:47 (5x4)   4:1 Линдблом (Карлссон, Майер) – 37:19 (5x5)   4:2 Цуккарелло (Капризов, Болди) – 39:54 (4x4)   5:2 Лабанк – 59:46 (en)

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Два очка на счету нападающего «королей» Габриэля Виларди. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров результативными баллами не отметился, проведя шесть силовых приёмов и записав на свой счёт показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2022, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Юбердо (Лучич) – 03:23 (5x5)   1:1 Виларди (Уокер, Лизотт) – 17:41 (5x5)   2:1 Дано (Иафалло) – 41:29 (5x5)   3:1 Лизотт (Виларди) – 41:39 (5x5)   3:2 Тоффоли (Андерссон, Ружичка) – 46:46 (5x4)   3:3 Дюбе (Ханифин, Линдхольм) – 53:32 (5x5)   4:3 Кемпе (Арвидссон) – 63:22 (3x3)
Новость по теме
Евгений Свечников получил травму после грубого удара коленом хоккеиста «Миннесоты»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022