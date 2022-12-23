Голевая передача Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения в матче с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Миннесотой Уайлд». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.
Решающим стал отрезок во втором периоде, когда после удаления хоккеиста «Миннесоты» Мэйсона Шоу за удар коленом российского форварда «акул» Евгения Свечникова хоккеисты «Сан-Хосе» забросили две шайбы в большинстве. Российский нападающий «акул» Александр Барабанов отметился результативной передачей. Шведский защитник хозяев Эрик Карлссон принял участие в четырёх шайбах «акул», забив гол и отдав три результативные передачи. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.
Два очка на счету нападающего «королей» Габриэля Виларди. Российский защитник «Калгари» Никита Задоров результативными баллами не отметился, проведя шесть силовых приёмов и записав на свой счёт показатель полезности «-1».
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