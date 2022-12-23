В Вашингтоне выпустили пиво имени Кузнецова с фирменной «птичкой» на банке

В Вашингтоне выпустили пиво имени российского нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова, сообщает RMNB. Пиво выпускает крафтовая пивоварня Juicy Brewing Co.

Сообщается, что дизайн банки и вкус напитка разработан совместно с Кузнецовым. На банке изображена «птичка» — знаменитое празднование голов россянина. Цифра 777 символизирует счастливое число Кузнецова, а так же планку по очкам в НХЛ, которую Евгений хочет превзойти. На данный момент на счету россиянина 523 (158+365) очка в 633 матчах НХЛ. Также на банке русским языком написано: «Щелкани от души» и «Отдал-открылся!». Надписи располагаются на цифре 74, что символизирует регион России — Челябинскую область, где родился и стал хоккеистом Кузнецов.

Фото: RMNB

Сообщается, что Кузнецову понравился вкус этого пива. В сегодняшнем матче с «Оттавой» (3:2 ОТ) Кузнецов забросил шайбу и отдал результативную передачу. Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 24 декабря. Столичная команда на домашнем льду примет «Виннипег Джетс». Начало матча — в 3:00 мск.