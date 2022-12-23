«Торпедо» продлило контракт с лучшим снайпером команды Гончаруком и ещё одним форвардом
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«Торпедо» продлило контракт с нападающим Сергеем Гончаруком, сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Сообщается, что соглашение подписано до конца сезона-2024/2025. Также контракт продлён с нападающим Егором Виноградовым сроком на три года.
Гончарук является лучшим снайпером «Торпедо» (16 голов), а также одним из лидеров атак нижегородского клуба, проводя в среднем 17 минут 47 секунд на площадке. 23-летний форвард провёл 179 матчей в КХЛ, в которых набрал 43 очка — забросил 32 шайбы и отдал 11 результативных передач.
Текущий сезон стал первым для Виноградова в КХЛ. 19-летний воспитанник нижегородского клуба набрал 11 (5+6) очков в 30 матчах, проводя на площадке в среднем 10 минут 27 секунд.
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