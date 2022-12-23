Журналисты The Athletic высказались о 800 голах Овечкина в стиле японского стихотворения

Журналисты The Athletic Дом Лущишин и Шон Гентайлл составили свой традиционный рейтинг силы команд НХЛ, основанный на результатах как в целом по сезону, так и за последнюю неделю. «Вашингтон Кэпиталз» в нём занял 17-е место. Особое внимание обозреватели уделили достижению российского капитана «столичных» Александра Овечкина, который добрался до отметки в 800 забитых голов.

Отметим, что журналисты по предновогодней традиции составили топ в стиле хайку — жанре японской поэзии.

«Великая Восемь… сотен.

Осталось 94, чтобы догнать Уэйна.

Он сделает это», — говорится в сообщении.

Всего за последние восемь матчей в активе россиянина 13 очков — семь шайб и шесть результативных передач. Россиянин не сумел отличиться четвёртый матч подряд. На текущий момент на счету Овечкина 800 голов, отставание от Горди Хоу составляет всего одну шайбу.