На фестивале пройдёт благотворительный матч между легендами Суперсерии-1972 и блогерами

24 декабря в 15:00 в сквере по Олонецкому проезду (улица Сухонская, вл. 7) состоится благотворительный хоккейный матч между командами «Легенды хоккея СССР» и «Сборная блогеров».
В команде «Легенд» на лёд выйдут:
— Борис Миронов, советский и российский хоккеист, тренер, заслуженный мастер спорта России;
— Сергей Бабинов, олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира и Европы и легенда ЦСКА;
— Вячеслав Анисин, один из лучших форвардов Советского Союза 70-х, незаменимый участник «Красной машины»;
— и другие.
В роли тренера этой звёздной команды выступит советский хоккеист, защитник, заслуженный мастер спорта СССР, участник Суперсерии СССР — Канада 1972 года Юрий Ляпкин.
Соперники хоккейных звёзд — команда блогеров, в которую вошли те, кто пишет про хоккей и даже уже принимал ранее участие в хоккейной встрече «Блогеры против Звёзд»: выступающий за команду «Стальные крылья» Александр Голубков (канал Slap shot), создатель и лицо канала «Всё хОКкей» Иван Трегубов, кандидат в мастера спорта по хоккею с шайбой Денис Качин (канал HockeyBrothers) и многие другие.
Сбор гостей начнётся в 13:30. В 14:00 состоится показательное выступление юных хоккеистов. Сам матч начнётся в 15:00, после окончания зрители смогут сфотографироваться с участниками и гостями.
Подробную программу фестиваля «Путешествие в Рождество» можно посмотреть на сайте организаторов.
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