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«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» благодаря хет-трику Кадейкина

«Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» благодаря хет-трику Кадейкина
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3 (2:0, 3:1, 0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2022, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 3
Адмирал
Владивосток
1:0 Хмелевски (Шмелёв, Мухамадуллин) – 12:12 (5x4)   2:0 Кадейкин (Кулёмин, Шмелёв) – 18:31 (5x5)   2:1 Чебыкин (Метальников) – 21:24 (5x5)   3:1 Алалыкин (Цулыгин) – 21:50 (5x5)   4:1 Кадейкин (Аймурзин, Коледов) – 34:42 (5x4)   5:1 Кадейкин (Аймурзин) – 38:21 (5x4)   5:2 Горшков (Грачёв, Уильямс) – 43:29 (5x5)   5:3 Сидляров – 47:29 (5x5)

На 13-й минуте Александр Хмелевски, реализовав большинство, вывел уфимцев вперёд. На 19-й минуте Александр Кадейкин удвоил преимущество «Салавата». На 22-й минуте Николай Чебыкин с передачи Леонида Метальникова отыграл один гол. Через 26 секунд Данил Алалыкин после паса Ярослава Цулыгина вернул преимущество в два гола.

На 35-й минуте Александр Кадейкин забросил свою вторую шайбу в матче. На 39-й минуте форвард оформил хет-трик. На 44-й минуте Александр Горшков забил второй гол гостей. На 48-й минуте Дмитрий Сидляров третий раз поразил ворота хозяев.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» 27 декабря в Хабаровске сыграет с «Адмиралом». «Салават» 26 декабря примет «Автомобилист».

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