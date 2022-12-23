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«Бензина в баке достаточно». Американский легионер «Авангарда» — о третьей победе подряд

«Бензина в баке достаточно». Американский легионер «Авангарда» — о третьей победе подряд
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Американский нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст высказался после победы в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Амуром». Форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу.

«Мы играли уверенно, правильно, напористо. Мы всегда стараемся действовать мощно, много кататься. Мы хорошо поработали в паузу, поэтому бензина в баке достаточно. В частности, за счёт отличной физической подготовки нам удаётся одерживать победы», — передаёт слова Бродхёрста корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, в Омске на стадионе «G-Драйв Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Авангард» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

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