В «Металлурге» объяснили подписание контракта с экс-форвардом «Ак Барса» Бурмистровым

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв высказался после поражения во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сибирью». Кроме того, наставник магнитогорцев прокомментировал заключение контракта с бывшим нападающим «Ак Барса» Александром Бурмистровым.

«Орехов в аренде в «Адмирале», можно ли проводить параллели, как с Гребёнкиным, мол, мы на него рассчитываем в следующем сезоне? Да, можно, так оно и есть. Он 1999 года, права принадлежат нам. Пусть он там играет, чем у нас сидит.



На какие качества Бурмистрова мы рассчитываем в плане усиления команды? Мы рассчитываем на многое. Рассчитываем, что Саша вернётся на уровень, когда он играл в сборной. Постараемся его раскрыть, он талантливый парень. Немного засиделся. Сейчас он из зоны комфорта должен выйти, и мы рассчитываем, что он заиграет в свою полную силу. Я его знаю — он очень хороший игрок.



Есть ли шанс, что он в понедельник уже выйдет? Шанс всегда есть. Мы успели его протестировать на земле. Во время нашей раскатки его тестировал наш фитнес-тренер. Он долго катался один. Пока результатов теста я не знаю, скажу честно, был занят игрой.



В какой роли видим Бурмистрова в команде? Всё от Александра зависит, от его игры. Он очень талантливый, интересный парень. Если будет показывать хорошую игру, то место у него будет наверху. Позиция? В центре больше, но он и на фланге может сыграть.



Орехов проиграл конкуренцию Ерёменко за место в команде? Да, я на эту тему с ним разговаривал, что на данный момент Ерёменко сильнее. А с точки зрения потолка зарплат это как-то взаимосвязано: приход Бурмистрова и аренда Орехова? Нет», — приводит слова Воробьёва официальный сайт магнитогорцев.

Напомним, сегодня, 23 декабря, «Ак Барс» объявил о расторжении контракта с Бурмистровым. Позже «Металлург» подписал соглашение с 31-летним нападающим.