«Металлург» объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Ак Барса» Бурмистровым

«Металлург» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с 31-летним российским нападающим Александром Бурмистровым.

Отмечается, что соглашение с форвардом подписано до конца сезона-2022/2023.

Напомним, Бурмистров начинал текущий сезон в «Ак Барсе». Сегодня, 23 декабря, казанский клуб объявил о расторжении контракта с российским нападающим.

В нынешней регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий принял участие в 26 встречах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три очка. В прошлом сезоне Бурмистров сыграл за казанский клуб 28 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал семь голевых передач, в сумме заработав 10 результативных баллов.