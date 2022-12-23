«Металлург» объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Ак Барса» Бурмистровым
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«Металлург» в официальном телеграм-канале объявил о заключении контракта с 31-летним российским нападающим Александром Бурмистровым.
Отмечается, что соглашение с форвардом подписано до конца сезона-2022/2023.
Напомним, Бурмистров начинал текущий сезон в «Ак Барсе». Сегодня, 23 декабря, казанский клуб объявил о расторжении контракта с российским нападающим.
В нынешней регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ нападающий принял участие в 26 встречах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи, суммарно записав на свой счёт три очка. В прошлом сезоне Бурмистров сыграл за казанский клуб 28 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал семь голевых передач, в сумме заработав 10 результативных баллов.
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