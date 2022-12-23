Кузнецов: уверен, что когда-нибудь Овечкин обойдёт Горди Хоу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов высказался о погоне одноклубника Александра Овечкина за Горди Хоу. Капитан «столичных» забросил 800 шайб в НХЛ, он занимает третье место в истории лиги по этому показателю. На счету Хоу 801 гол. Овечкин не может забить уже на протяжении четырёх матчей.
«Я почти уверен, что он тоже думает об этом, и он старается изо всех сил, но иногда это просто не получается. Но я уверен, что когда-нибудь это произойдёт», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.
Напомним, на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Победу в этой игре одержали гости со счётом 3:2 в овертайме.
- 23 декабря 2022
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